Lucrezia Lando, chi è la ballerina che ha affiancato Andrea Iannone: le voci di flirt e l'amore per Marco

Lucrezia Lando è una delle ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno di oggi, lunedì 20 dicembre 2021. La ballerina professionista nell'edizione appena conclusa di Ballando con le stelle ha affiancato Andrea Iannone.

Ma chi è Lucrezia Lando? Originaria di Bassano del Grappa, 23 anni, ha iniziato a ballare da piccola, a 10 anni, frequentando corsi di danza classica ma amando molto anche i balli latino-americani. Insieme al suo compagno di ballo storico, Giacomo Ballarin, ha vinto diverse competizioni nazionali ed internazionali. In passato aveva partecipato al casting di Amici 13, il talent Mediaset condotto da Maria De Filippi, ma era stata scartata. Nel 2018 l'approdo a Ballando con le Stelle, nel 2020 ha vinto in coppia con Gilles Rocca. Dopo aver smentito un flirt con l'attore, ha rivelato di essere fidanzato con Marco De Angelis, anche lui maestro di ballo del programma di Milly Carlucci. Nell'edizione appena conclusa secondo alcuni settimanali tra lei e Iannone ci sarebbe del tenero, ma entrambi hanno sempre smentito.

Un'edizione che non è stata molto ricca di successo per Lucrezia Lando e Andrea Iannone che hanno spesso faticato fino all'eliminazione del 4 dicembre e non riuscendo a vincere il ripescaggio. Iannone non ha mai catturato il favore dei giudici e in una puntata ha dovuto ballare anche in precarie condizioni fisiche.

