Blanca su Rai 1 stasera lunedì 20 dicembre. La trama. Ecco come finisce

Blanca, la fortuna serie di Rai 1, si avvia verso la conclusione della prima stagione. Stasera in tv, lunedì 20 dicembre, è in programma il penultimo appuntamento con la fiction interpretata da Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Il titolo dell'episodio è Macchie. La trama: la scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un'inconsapevole Blanca è sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male. Anche stasera, dunque, non mancheranno emozioni e colpi di scena. Ma che cosa accadrà nella puntata conclusiva della serie?

Come ormai noto l'ultimo episodio è stato anticipato e andrà in onda nella giornata di domani, martedì 21 dicembre, sempre su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il titolo sarà Tornando a casa. Il caso su cui Blanca si trova a dover indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. La salute della ragazza, però, è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente a una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo.

Blanca è una serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Blanca Ferrando, la protagonista, è una giovane sovrintendente di polizia, divenuta cieca quando aveva dodici anni a causa di un incendio. E' specializzata nel décodage dei file audio e viene assunta come stagista in un commissariato di Genova. Viene aiutata dai suoi amici più fidati ma soprattutto dal suo cane guida Linneo che la protegge e la conforta nei momenti più difficili.

