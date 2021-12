Aurora Ramazzotti, chi è la figlia di Eros e Michelle Hunzicker. La televisione, gli amori e le polemiche sul sesso

19 dicembre 2021 a

Stasera, domenica 19 dicembre, sarà accanto alla mamma Michelle Hunziker durante la finale di All Together Now. Ma chi è Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl e del noto cantautore Eros Ramazzotti? E' nata il 5 dicembre del 1996 a Sorengo, nel Canton Ticino e quindi ha appena compiuto 25 anni. E' il frutto del grande amore tra Michelle ed Eros che si sposarono nel 1998 nel Castello Odescalchi di Bracciano per poi separarsi nel 2002. Diplomata alla International European School di Milano, ha frequentato l’università Cattolica, poi ha iniziato la carriera televisiva. Nel 2015 è stata infatti chiamata da Sky per presentare la fascia pomeridiana di X-Factor.

Commentava quello che facevano gli artisti all'interno del loft e poneva domande ai concorrenti. Ha poi presentato anche le successiva edizioni, nel 2016 e 2017. Dal 2018 l'esperienza insieme alla madre a Vuoi scommettere, in onda su Canale 5. Nel 2021 dal 4 ottobre conduce insieme ad Alvin su Italia 1 il programma Mistery Land. Ma è anche una notevole influencer, basta pensare che solo il suo profilo Instagram è seguito da due milioni e 200 mila follower.

Nella vita privata, Aurora è stata legata a Edoardo Gori, nipote di Cristina Parodi. E' stata anche protagonista del gossip per un presunto flirt con Riccardo Marcuzzo, vincitore dell'edizione 2016 di Amici. Nel 2017 si è legata Goffredo Cerza che ha conosciuto grazie all’amica in comune Sara Daniele. I due poi si sono lasciati. Ad agosto è stata protagonista di una intensa polemica. Una sua follower le ha chiesto consigli sul sesso anale: "Sì o no? Cosa vuol dire sì o no? - aveva risposto - Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico”. Parole che non sono piaciute a Caterina Collovati: "Torni a parlare di alpaca e non di sesso. E' una maestra improvvisata".

