L'Eredità, Alessandra nuova campionessa ma la Ghigliottina è un disastro perché non trova il Merlo

Appuntamento come di consueto avvincente quello de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. A sfidarsi al Triello sono stati Alessandra, Matteo e il campione uscente Mattia. A imporsi è stata proprio Alessandra, con una domanda legata a Chiara Ferragni, beffando quindi i "maschietti" che avranno comunque la loro nuova chance nella puntata di domani, lunedì 20 dicembre.

La neo campionessa si è presentata alla Ghigliottina con un bottino da 80.000 euro, ridottosi poi a 5.000 euro dopo le parole Trovare, Castello, Indiano, Maschio, Becco. Insomma, non proprio una Ghigliottina fortunatissima. Ma Alessandra non si è certo data per vinta e ha provato in tutti i modi a portarsi a casa il montepremi.

La neo campionessa ha quindi optato come soluzione al gioco finale la parola Quattrino, incoraggiata soprattutto dall'ultimo indizio Becco. Ma subito ha capito che non si trattava della risposta esatta. E così Flavio Insinna ha effettuato il consueto ragionamento finale, che ha portato la stessa Alessandra verso la risposta esatta, che in realtà era Merlo. La neo campionessa ci riproverà comunque lunedì 20 dicembre, sempre dalle 18,45, insieme anche ai suoi rivali al Triello Matteo e Mattia. Appuntamento quindi su Rai1 con L'Eredità.

