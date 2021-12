Stasera in tv 19 dicembre, su Sky Uno 4 ristoranti e Alessandro Borghese vanno a Siena: i concorrenti

19 dicembre 2021 a

Torna l'appuntamento con 4 ristoranti, il cooking show di Alessandro Borghese in onda domenica 19 dicembre su Sky Uno. La puntata di stasera sarà dedicata a Siena, dove il campanilismo tra le contrade si sente fortissimo ogni giorno. Borghese quindi arbitrerà una sfida tra quattro ristoratori tipicamente senesi soprattutto nella proposta di quello che è un elemento tradizionale della cucina locale, la selvaggina.

Oltre alla selvaggina, che ovviamente sarà l’oggetto della categoria Special, i quattro ristoratori in gara saranno chiamati a votare, con un punteggio da 0 a 10, location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita, secondo il meccanismo alla base della sfida che è diventata non solo un appuntamento fisso per il pubblico, un vero e proprio cult della televisione italiana, ma anche un’abitudine, con la tradizionale pagella da stilare a fine pasto. In palio per il vincitore della puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Nell’episodio di domenica 19 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now, a sfidarsi ci saranno un’osteria, un’enoteca, un agriturismo e un ristorante: Niccolò con La Taverna del Capitano, Raffaella con Particolare di Siena, Federico detto Ghigo con Trattoria La Colonna e Marco con Osteria Le Sorelline. Come da tradizione, ogni pasto sarà preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Solo alla fine si scoprirà il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica. Appuntamento quindi su Sky Uno dalle 21,15 con 4 ristoranti, nella puntata dedicata a Siena.

