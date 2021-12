Marco Mengoni, la foto con il ragazzo misterioso al supermercato: "Vita privata? I miei cari non siano massacrati"

19 dicembre 2021 a

a

a

Marco Mengoni è uno dei cantanti più famosi in Italia. Nato a Ronciglione il 25 dicembre 1988, è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best european act agli MTV Europe music awards sia nel 2010 che 2015. A 16 anni ha deciso di intraprendere la carriera solista e ha partecipato alla terza edizione del talent show X-Factor. Grazie a quest’esperienza ha ottenuto un contratto discografico con la Sony music.

Marco Mengoni, dai problemi di peso alla sessualità: "La mia generazione è fluida, niente paletti"

Successivamente ha partecipato per ben due volte a Festival di Sanremo proponendo i brani: Credimi ancora (2010) e L’essenziale (2013), vincendo proprio con quest'ultimo. Ha ottenuto tante soddisfazioni e il merito è senza dubbio della sua strabiliante voce. Ha un timbro tipicamente soul con accenti pop-rock. La grande Mina gli ha fatto dei complimenti per il controllo vocale. Per quanto riguarda la vita privata, ha sempre mantenuto un grande riserbo. Qualche settimana fa è stato visto con un ragazzo misterioso al supermercato, ma il cantante non ha confermato nulla.

Marco Mengoni, dal travestimento da Pierrot alla teoria sul lavaggio delle mani: il brano che canta ogni volta

"Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati”, le sue parole. Ha fatto quindi capire che intende tenere lontana la vita privata dai riflettori, anche se risulta difficile tenere a bada i fotografi. Marco Mengoni è tra gli ospiti dei Soliti Ignoti, lo speciale del gioco di Amadeus in onda su Rai1 domenica 19 dicembre.

Marco Mengoni, "la mia generazione è fluida". Dalla vittoria di X Factor a Sanremo, la carriera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.