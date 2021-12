Roberto Bolle, dalla storia con Daniel Lee al post contro Lara Spencer per difendere il principino George

19 dicembre 2021 a

a

a

Roberto Bolle è uno dei ballerini più celebri in Italia e all’estero: nella sua carriera ha danzato al teatro Bolshoi di Mosca alla presenza del presidente Vladimir Putin e a Buckingham Palace per la Regina d’Inghilterra Elisabetta II. Si è esibito, inoltre, con grandi ballerine contemporanee come Ambra Vallo, Carla Fracci, Alessandra Ferri, Eleonora Abbagnato. E' nato il 26 marzo 1975 (Ariete) a Casale Monferrato, in Piemonte.

Roberto Bolle, vecchie abitudini in passato: "Per anni ho mangiato solo brioches e piatti precotti. Mi stavo rovinando"

Con i sentimenti ha ancora un rapporto particolare: “In famiglia siamo abituati a un certo riserbo nel comunicarli", ha raccontato in una vecchia intervista a Vanity Fair. Anche per questo raramente ha parlato alla stampa della sua sessualità, nonostante sia un argomento che generi grande interesse. Per quanto riguarda la vita privata, nel giugno 2020, è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi mentre era in compagnia di un uomo misterioso il designer di moda olandese Daniel Lee, mentre era a Venezia per un week end romantico. In passato avrebbe avuto un flirt con il chirurgo Antonio Spagnolo.

Carla Fracci, il figlio Francesco con il marito Beppe Menegatti e l'amore per i nipoti Giovanni e Ariele

In una vecchia intervista ha raccontato i suoi sacrifici: "Non mi pesavano i corsi, le lunghe ore di lezione. Mi pesava quello che veniva dopo: aspettare da solo la mensa serale, rientrare da solo a casa della vecchia signora dove abitavo, chiudermi da solo nella mia stanza a fare i compiti. Ero poco più che un bambino, mi mancavano i miei genitori, i miei fratelli. Piangevo", ha raccontato a Vanity Fair. Nel 2019 è intervenuto su Instagram contro la conduttrice Lara Spencer che derideva il principino George in diretta tv per la sua scelta di fare un corso di danza. Ha definito il commento della donna, che poi si è scusata, "inaccettabile". Roberto Bolle è tra gli ospiti di Che tempo che fa, da Fabio Fazio, nella puntata di domenica 19 dicembre in onda su Rai3.

Da Roberto Bolle a Nicola Piovani, gli ospiti di Fabio Fazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.