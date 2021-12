All Together Now, stasera domenica 19 dicembre la finale: ecco i sette che si sfidano per il premio da 100mila euro. Ospite d'onore Aurora Ramazzotti

19 dicembre 2021 a

Stasera in tv, domenica 19 dicembre, su Canale 5 cala il sipario della quarta edizione di All Together Now la musica è cambiata, il programma condotto da Michelle Hunziker. Il game show musicale anche quest'anno è piaciuto ai telespettatori e la serata conclusiva si annuncia intensa e ricca di emozioni. A partire dall'ospite della puntata, Aurora Ramazzotti figlia della stessa Michelle e di Eros Ramazzotti, una delle più amate e apprezzate voci del panorama musicale italiano. Va in scena dunque il capitolo finale. I sette concorrenti rimasti in gara si sfideranno a colpi di note nella speranza di ottenere il ricco premio da 100 mila euro, oltre alla possibilità di realizzare una cover.

Come al solito le loro esibizioni saranno valutate dalla giuria vip composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo, ma soprattutto dal Muro Umano. I concorrenti ancora in gara si esibiranno in diverse manche e in ognuna di esse si procederà a una elimiazione. I tre aspiranti cantanti che rimarranno in gara, duetteranno con Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga, proponendo successi della musica italiana e internazionale. Sarà J-Ax a presentare ogni performance. Ed è proprio nella finale a tre che sarà scelto il vincitore dell'edizione 2021 di All Together Now.

Ma vediamo quali sono i sette concorrenti della quarta edizione del programma condotto da Michelle Hunziker rimasti ancora in gara: Samir Abass (22 anni, di Como), Jalisse Bascià (25 anni, di San Cesario in provincia di Lecce), Carola Campagna (24 anni, di Carate Brianza, in provincia di Milano), Vincenzo Cantiello (21 anni, di Napoli), Michelangelo Falcone (21 anni, di La Spezia), Michelle Perera (36 anni, di Roma), Giacomo Voli (35 anni, di Correggio, provincia di Reggio Emilia). Ovviamente tutti sognano di conquistare la vittoria finale, ma soprattutto di avere un futuro nel mondo della musica.

