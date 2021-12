Enrico Brignano, chi è: la carriera, l'amore per la Lazio e la pubblica richiesta di matrimonio a Flora. Carriera e famiglia

19 dicembre 2021 a

Stasera, domenica 19 dicembre, a Che tempo che fa, tra gli ospiti di Fabio Fazio, ci sarà anche Enrico Brignano uno degli attori più amati e popolari del nostro Paese. Brignano è nato a Roma il 18 maggio del 1966. Il padre Antonino era nato in Tunisia ma era di origini siciliane, mentre la madre Anna è di Palombaro, in provincia di Chieti. Il comico, attore e cabarettista ha iniziato i suoi studi teatrali all’accademia dei giovani comici di Gigi Proietti grazie al quale ha esordito nel mondo del teatro. Nel 1998 la svolta grazie alla partecipazione alla fortunata fiction televisiva Un medico in famiglia.

Tifosissimo della Lazio, per i cento anni dalla fondazione della società biancazzurra ha anche interpretato il fondatore storico Luigi Bigiarelli. Tra le curiosità, ha prestato la propria voce in qualità di doppiatore nel film Frozen, facendo parlare il pupazzo di neve Olaf. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2008 ha sposato la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si è separato nel 2013. Dal 2014 è fidanzato con l'attrice e conduttrice Flora Canto, da cui ha avuto due figli, Martina, nata l'11 febbraio 2017, e Niccolò, nato il 18 luglio 2021. "Dio mi ha dato un’altra possibilità per essere felice, sono fortunato e non smetterò mai di ringraziarlo - ha confidato in una vecchia intervista a Maurizio Costanzo - Ho capito che era la donna giusta a Bergamo, quando stavamo debuttando con lo spettacolo Tutto suo padre".

Nel settembre 2021, nel corso dello spettacolo Un’ora sola vi vorrei dall’Arena di Verona, Brignano ha chiesto alla compagna di sposarlo davanti a tutti. Lei molto emozionata ha accettato. Decine gli spettacoli di cui il comico e cabarettista è stato protagonista, così come le interpretazioni nel piccolo e grande schermo. Ha recitato in almeno venti film, così come ha dato vita a fiction e programmi televisivi.

