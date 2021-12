Javier Bardem, i figli Leonardo e Luna da Penelope Cruz: l'amore sul set di Vicky Cristina Barcelona

19 dicembre 2021 a

Javier Bardem è uno degli attori più famosi al mondo. Uno dei pochi attori spagnoli capace di superare i confini nazionali e conquistare Hollywood. Le sue interpretazioni in grandissimi film sono indimenticabili: come quella in Prosciutto, prosciutto, o più avanti in Vicky Cristina Barcelona e Non è un paese per vecchi. Classe 1969, è nato il 1 marzo (Pesci) a Las Palmas de Gran Canaria.

Javier Bardem è nato in una famiglia di attori: sia i nonni, Matilde Muñoz Sampedro e Rafael Bardem, che la madre, Pilar Bardem, hanno recitato. Suo zio Juan Antonio Bardem è regista e anche i suoi fratelli maggiori, Carlos e Mónica Bardem hanno lavorato nello spettacolo. E il suo destino era in un certo senso segnato: a soli sei anni, infatti, ha debuttato nella serie tv El Picaro. Crescendo, però, ha scelto di dedicarsi allo sport: in particolare al rugby a 15, che ha praticato in maniera professionale per 13 anni arrivando a giocare nella nazionale spagnola. Oltre allo sport, Javier è appassionato di disegno e arti grafiche al punto da iscriversi presso la Scuola d’Arte e Mestieri. All’età di 20 anni ha debuttato sul grande schermo nel film Le età di Lulù in cui ha recitato anche la madre; seguono Tacchi a spillo di Pedro Almodovar e Before Night Falls, pellicola che lo ha consacrato al grande successo.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2008 è nel cast di Vicky Cristina Barcelona, film di Woody Allen in cui ha lavorato accanto all’attrice Penelope Cruz musa di Pedro Almodovar. Sul set è esplosa la passione tra i due che in passato avevano già lavorato insieme per i film Prosciutto, prosciutto e Carne Tremula. Nel 2010 i due si sono sposati, alle Bahamas con una cerimonia in gran segreto. il 22 gennaio 2011 è nato a Los Angeles il loro primogenito Leonardo. Alcuni anni dopo, a luglio 2013, sono diventati genitori per una seconda volta della piccola Luna. Javier Bardem è tra gli ospiti di Che tempo che fa, nella puntata di domenica 19 dicembre.

