Stasera in tv domenica 19 dicembre, Freedom oltre il confine. Le anticipazioni

Stasera in tv, domenica 19 dicembre, su Italia 1 appuntamento con la trasmissione Freedom – Oltre il confine, programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. E' la prima puntata delle tredici della nuova stagione, inizio alle ore 21.20. Grafica innovativa, immagine sempre più curata grazie alle telecamere di ultima generazione, diversi contenuti. Queste le principali novità di una trasmissione a cui i telespettatori sono molto affezionati e che garantisce alla rete sempre un buon ascolto. Tra le innovazioni c'è anche la rubrica dal titolo "Un museo in dieci minuti". Ma spazio inoltre ai complessi segreti della mente. Sono stati annunciati servizi dedicati alle sindromi considerate più comuni e curiose.

Nella puntata d'esordio, Roberto Giacobbo e la sua squadra saranno a Las Vegas negli Stati Uniti per cercare di capire se è veramente possibile leggere nel pensiero. Dalle percezioni extrasensoriali alla telepatia, passando per il sesto senso. Ma è davvero possibile che le menti siano tutte collegate? Si può comunicare rinunciando alla parola? Il fenomeno viene studiato ormai da decenni e non sono mai mancati gli esperimenti scientifici. Durante la puntata Giacobbo incontrerà Gerry Mc Cambridge, mentalista, che della sua capacità di leggere il pensiero ha fatto una vera e propria arte. Cinquemila esibizioni in trent'anni di carriera. Il suo spettacolo è considerato dal pubblico letteralmente incredibile.

Dopo Las Vegas visita alle Cave di Monteverde, sotto il cuore di Roma. Giacobbo ripercorre le stanze in tufo a 35 metri di profondità fino ad arrivare al lago sotterraneo. Recentemente è stata scoperta un ambiente colmo di stalattiti che in soli cinquant'anni sono diventati lunghi fino a dieci centimetri. La puntata continua con una visita alla Rocchetta Mattei, in provincia di Bologna, che fu costruita nel 1850 dal conte Cesare Mattei e che sembra un classico castello delle fiabe. Per Roberto Giacobbo, dunque, Una puntata d'esordio che promette notevoli emozioni.

