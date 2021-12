Alex Belli, il matrimonio con Delia Duran: dalla crisi per Soleil alla pace? "Come un raggio di sole"

19 dicembre 2021 a

Alex Belli è un attore, al centro delle cronache rosa in queste ultime settimane per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2013 ha sposato la modella slovacca Katarina Raniakova, con cui si è separato ufficialmente nel 2017. Dal 2017 al 2019 ha avuto una relazione con la modella Mila Suarez. Il 26 giugno 2021 ha sposato la modella e attrice venezuelana Nusat Del Valle Duran Perez nota come Delia Duran.

Dopo l'esperienza nella casa del Gf, Alex Belli ha vissuto una crisi con la moglie Delia, per via di un flirt vero o presunto con Soleil Sorge. Pochi giorni fa Alex ha condiviso una storia su Instagram in cui ha dedicato alla moglie la canzone di Jovanotti, Raggio di sole. Anche in questo caso è rilevante la scelta del pezzo condiviso: "Che tornavo da te senza niente da dire senza tante parole. Ma con in mano un raggio di sole, per te che sei lunatica", parole eloquenti.

Intanto dentro la casa Soleil ha parlato di Alex Belli: "Forse lui aveva pianificato di farmi perdere la testa, così che mi innamorassi di lui qui dentro - ha spiegato a Davide Silvestri -. Se ci ho giocato perché mi faceva comodo? Giocato? Andava contro qualsiasi cosa mia. L’unico momento in cui sono stata falsa è stato quando a un certo punto ci chiedevano della nostra amicizia e di lui e di cose e io continuavo a dire che non c’era nulla in più dell’amicizia e che lui aveva questo rapporto. Non sapevo più come mentire per continuare a coprirlo".

Soleil ha quindi proseguito: "Dai parliamoci chiaro era così. Sai che ti dico, io non capivo come mai sotto le coperte o nei momenti dove sapevamo che non c’era nessuno che riprendeva, non comprendevo come mai diceva determinate cose. Erano cose forti e di cui poi non si prendeva la responsabilità e non ha finito in maniera coerente - ha sottolineato l'influencer -. Quindi forse ha fatto tutto per show. Se ci fai caso ogni volta che io non l’ho tutelato e andavo contro quello che lui voleva far passare o essere davanti a tutti, andava fuori di testa e sbraitava". Alex Belli e Delia Duran sono tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di domenica 19 dicembre.

