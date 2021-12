Marcell Jacobs, da Nicole Daza i figli Anthony e Megan: in passato con Renata Erika il primogenito Jeremy

19 dicembre 2021 a

Marcell Jacobs è un campione di atletica leggera italiano, diventato leggenda dopo i due ori olimpici conquistati a Tokyo, nei 100 metri e nella staffetta 4x100. Nato in Texas a El Paso il 26 settembre 1994, sotto il segno zodiacale della Bilancia, è di origini statunitensi perché sua madre, sposata con un texano, è tornata in Italia quando Jacobs era ancora bambino.

Da ragazzo Jacobs ha praticato prima il basket, seguendo le orme paterne, e il calcio, poi a 10 anni si è lasciato tentare dallo sprint e ha cominciato a frequentare la pista di Desenzano del Garda con il tecnico Gianni Lombardi, storico organizzatore del meeting Multistars. Dall’autunno 2018 si è trasferito a Roma ed è arrivata la svolta della carriera. Alle olimpiadi di Tokyo a vinto la medaglia d'oro nei 100 metri maschile con un tempo record di 9"80.

Per quanto riguarda la vita privata, da tre anni Marcell Jacobs è fidanzato con Nicole Daza, modella e influencer di 28 anni e sua futura moglie. Nicole è nata a Manta, in Ecuador, ma cresciuta a Novi Ligure. Si sono incontrati in discoteca nel 2018 e da subito è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine. I due sono diventati genitori di un maschietto, Anthony e una bambina, Megan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Jacobs, però, è già papà di un altro bambino, Jeremy, nato quando lui aveva solamente 19 anni dalla sua precedente relazione con Renata Erika.

Tornando alla futura lady Jacobs, Nicole Daza, ha recentemente rivelato com'è affrontare tutta questa popolarità. "Diciamo che ci piace tanto anche se è molto stancante. Ma siamo bravi a gestirlo - ha sottolineato -. Geloso? Diciamo il giusto", ha quindi ammesso Nicole allegando anche una emoji imbarazzata. Marcell Jacobs e Nicole Daza sono tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di domenica 19 dicembre.

