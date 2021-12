Luisa Ranieri, dalla separazione dei genitori alle figlie Emma e Bianca con Luca Zingaretti

19 dicembre 2021 a

Luisa Ranieri è un'attrice italiana tra le più famose e apprezzata dal pubblico. Nata a Napoli il 16 dicembre 1973, ha fatto il suo esordio al cinema con il film Il principe e il pirata, commedia romantica di Leonardo Pieraccioni. E' stata inoltre il volto di una famosissima campagna pubblicitaria di un tè: è lei a recitare il tormentone “Antò, fa caldo”. Negli anni successivi ha partecipato a molte serie televisive, tra cui Maria Goretti, La omicidi, Cefalonia e O’ Professore, lavorando al cinema con importanti registi.

L’attrice ha recitato in Sms Sotto Mentite Spoglie di Vincenzo Salemme, Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati e Maldamore, affiancata dal marito Luca Zingaretti. Nel 2021 ha ottenuto il ruolo di protagonista nella fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco e il ruolo di zia Patrizia nell’ultimo film di Paolo Sorrentino, l’autobiografia che racconta l’adolescenza del regista È stata la mano di Dio.

Per quanto riguarda la vita privata, Luisa Ranieri è sposata con l’attore Luca Zingaretti, storico volto del Commissario Montalbano, con il quale è legata dal 2005. La coppia di attore si è sposata con rito civile nel 2012, in Sicilia. Hanno avuto insieme due figlie: la più grande Emma, è nata nel 2011, mentre la più piccola, Bianca, è nata nel 2015. I genitori di Luisa Ranieri si separarono quando lei era ancora piccola, a soli 8 anni. L’attrice non ha conosciuto bene il padre, morto quando aveva 24 anni: “Mi è mancato l’amore di mio padre. Mi sarebbe piaciuto conoscerlo meglio”. In compenso, ha avuto modo di conoscere e di creare un ottimo rapporto con il compagno di sua madre, anche lui venuto a mancare. Luisa Ranieri è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di domenica 19 dicembre.

