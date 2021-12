Il Volo, Ignazio Boschetto tra i tenori: dalla fidanzata Ana Paula Guedes alla nascita con un solo rene

19 dicembre 2021 a

Il Volo è un trio di tenori italiani, tra i più famosi anche in ambito internazionale. I tre componenti sono Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto. Partiti dal talent show di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone, il gruppo ha poi avuto un clamoroso successo, calcando i palcoscenici più prestigiosi al mondo. A proposito di Ignazio Boschetto, è un cantante lirico di 26 anni nato a Bologna ma cresciuto in Sicilia.

E' cresciuto infatti a Marsala (Trapani), per tornare solo successivamente a Bologna, una volta iscritto all’Università. Da sempre appassionato e studioso di musica, a soli 14 anni ha appunto partecipato al Ti Lascio Una Canzone, occasione in cui ha conosciuto i suoi compagni di avventura Gianluca e Piero.

Per quanto riguarda la vita privata, Ignazio Boschetto è fidanzato con Ana Paula Guedes, una ballerina brasiliana di 27 anni che lavora, come ballerina professionista, al programma Dança dos Famosos. Si tratta della versione sudamericana di Ballando con le stelle. “Buona fortuna amore mio per Dança dos Famosos”, ha commentato sui social l’affettuoso cantante in un post recente. Prima di lei, aveva avuto un flirt con la showgirl Roberta Morise.

Il cantante de Il Volo è nato con un solo rene, tuttavia grande abbastanza per poter svolgere la funzione di due organi. La patologia del ragazzo di origini siciliane si chiama agenesia, ovvero “l’assenza completa di un organo, a causa di uno sviluppo embrionale errato. Il tutto è causato da anomalie anatomiche di natura congenita”. Comunque, la malattia non ha condizionato troppo la vita di Boschetto, che ha trascorso un’infanzia tranquilla. Ignazio Boschetto e il gruppo de Il Volo è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 18 dicembre.

