Zucchero, tre figli e due matrimoni: la depressione dopo la separazione con la prima moglie Angela Figliè

Zucchero, all'anagrafe Adelmo Fornaciari, è uno dei cantanti italiani più celebri all'estero. Classe 1955, è nato in provincia di Reggio Emilia il 25 settembre sotto il segno zodiacale della Bilancia, prima di sfondare come musicista ha studiato veterinaria all’università e ha svolto diversi impieghi come il tornitore, il salumiere e il fornaio. Ha una collezione di cappelli e ha rivelato di possederne oltre 300.

Zucchero Fornaciari, la seconda moglie è Francesca Mozer: "Mi lascia libero". Con lei il terzo figlio Adelmo Blue

Tra le curiosità sul suo conto, 13 buone ragioni è una canzone che ha dedicato alla sua prima moglie, e in cui ha elencato i motivi per cui avrebbe preferito una birra a una donna come lei. Il nome d’arte di Zucchero è dovuto al soprannome con cui era solito chiamarlo una maestra delle elementari. Per quanto riguarda la vita privata, Zucchero Fornaciari è stato sposato con Angela Figliè da cui ha avuto due figlie, Alice e Irene, quest’ultima diventata una cantante di successo. Il matrimonio è poi naufragato e successivamente ha sofferto di depressione. “Contro la mia depressione il blues ha aiutato, mi ha salvato la vita dopo la separazione da mia moglie. E' stata durissima, non uscivo di casa se non strettamente necessario, avevo attacchi di panico anche sul palco”, ha raccontato in passato il cantante.

Zucchero, prima del successo nella musica ha studiato da veterinario e lavorato come salumiere e fornaio

Successivamente si è sposato con Francesca Mozer, e dalle seconde nozze è nato Adelmo Blue. A proposito della sua seconda moglie ha raccontato a Vanity Fair: “Stiamo insieme da tanti anni. Parla cinque lingue, le piace seguirmi quando le chiedo di seguirmi e mi lascia libero quando ho bisogno di essere lasciato libero", ha affermato tempo fa. Classe 1968, Francesca Mozer è originaria di Lucca, anche se è cresciuta in un piccolo paesino in provincia di La Spezia. Figlia di papà svizzero e mamma italiana, sin da piccola ha potuto imparare più lingue e, diventata adulta, ha deciso di trasferirsi a New York per lavorare come cacciatrice di teste per una società americana. Zucchero è tra gli ospiti di Domenica In nella puntata di domenica 18 dicembre.

