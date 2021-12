Controcorrente stasera domenica 19 dicembre su Rete 4: ospiti e anticipazioni

19 dicembre 2021 a

Stasera in tv, domenica 19 dicembre, su Rete 4 appuntamento con il programma Controcorrente, condotto da Veronica Gentili. Inizio alle ore 20.30 per il talk che va avanti per tutta la prima serata. Ovviamente al centro dell'attenzione ancora una volta il Covid 19 e tutte le conseguenze: dai provvedimenti restrittivi ai super green pass, dalle possibili nuove restrizioni ai paesi che hanno annunciato lockdown, a partire dall'Olanda dove è già iniziato. Annunciate anche le testimonianze di no vax pentiti che racconteranno come funzionava il loro mondo. Naturalmente non si parlerà soltanto della pandemia che sta facendo tremare il pianeta. Al centro dell'attenzione anche il caso Mimmo Lucano e il decreto Flussi, ma sarà affrontato anche il tema delle molestie.

In merito alla politica, la produzione ha annunciato la partecipazione al dibattito di Matteo Salvini. Sarà la stessa Veronica Gentili a intervistare il leader della Lega che ribadirà per l'ennesima volta la posizione del suo partito sull'elezione del presidente della Repubblica e sull'azione del governo guidato da Mario Draghi. Ma nel nel corso della serata saranno numerosi gli ospiti. Parteciperanno a Controcorrente il professor Andrea Crisanti, Beatrice Lorenzin (Pd) e Ignazio La Russa (FdI) che commenteranno le ultime novità degli irriducibili contrari alla vaccinazione. Come scritto sopra, inoltre, spazio ai pentiti che sveleranno le loro verità sul mondo di chi si rifiuta di farsi vaccinare e il sistema che c’è dietro. Si analizzerà inoltre la situazione in cui sono costretti a lavorare i medici e gli operatori sanitari di Trieste, vittime di violenze, minacce e insulti. Infine la storia della giovane ragazza morta di Covid 19 perché non poteva immunizzarsi a causa di un trapianto.

Daniela Santanché (FdI) e Davide Faraone (IV) affronteranno i temi legati all’immigrazione, tornata al centro del dibattito politico. Collegamento in diretta con Lampedusa dove sono avvenuti gli ultimi barchi di oltre 500 persone in poche ore. Approfondimento sul caso di Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace condannato in primo grado a 13 anni e due mesi. Gli altri ospiti: Lucia Azzolina, Greta Beccaglia, Claudia Peroni, Nunzia De Girolamo, Pietro Senaldi, Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio, Daniele Capezzone, Piero Sansonetti, Alberto Contri, Vladimir Luxuria, Hoara Borselli e Vauro Senesi.

