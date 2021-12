Monica Bellucci, prima di Vincent Cassel la storia con Nicola Farron: "Non credo nella fedeltà carnale"

19 dicembre 2021 a

Monica Bellucci è un'autentica icona della bellezza italiana nel mondo, attrice famosissima anche a livello internazionale. Nata il 30 settembre 1964 sotto il segno della Bilancia, a Città di Castello, in Umbria, nella sua carriera ha preso parte a svariati film come Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Malèna di Giuseppe Tornatore, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions di Larry e Andy Wachowski, La passione di Cristo di Mel Gibson, I fratelli Grimm e l'incantevole strega di Terry Gilliam e Spectre di Sam Mendes. Tra quelli più discussi per le scene di violenza in essi contenuti Dobermann e Irréversible.

Considerata una delle più celebri modelle a cavallo tra gli anni 1990 e 2000, tutt’ora Monica Bellucci è simbolo della bellezza italiana. Nel 2003 è stata la prima donna italiana a cui viene affidato il ruolo di madrina del Festival di Cannes. Tra le curiosità sul suo conto, ha scelto di far nascere entrambe le sue figlie a Roma. Per quanto riguarda la vita privata, ha sposato giovanissima il fotografo Claudio Carlos Basso, ma il matrimonio è naufragato pochi mesi più tardi. Dal 1989 ha avuto una relazione di 6 anni con l’attore Nicola Farron, ma poi sul set de L’appartamento, ha conosciuto l’attore Vincent Cassel di cui si è innamorata.

La coppia è convolata a nozze nel 1999, a Montecarlo, e nel 2004 è nata la loro prima figlia, Deva, seguita nel 2010 da Léonie. La coppia ha divorziato nel 2013. “Io non credo nella fedeltà carnale, io non voglio sapere, non è che chiamo per sapere. A me interessa l’amore, il resto meglio non chiedere”, ha dichiarato l’attrice in una vecchia intervista a La Repubblica. Nel dicembre 2018, e per circa un anno e mezzo, ha avuto una storia con Nicolas Lefebvre. Monica Bellucci è tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, nella puntata di domenica 19 dicembre.

