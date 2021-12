Domenica In, gli ospiti di oggi, domenica 19 dicembre: da Monica Bellucci a Zucchero. Le polemiche di Ballando. Le anticipazioni

19 dicembre 2021 a

E' una puntata che si annuncia particolarmente intensa quella di Domenica In, in programma oggi domenica 19 dicembre, sulle frequenze di Rai 1. Come solito nella trasmissione condotta in studio da Mara Venier, interverranno numerosi ospiti e tra loro anche Monica Bellucci, l'amatissima attrice umbra, considerata uno dei volti più importanti del cinema mondiale. Ovviamente non solo Bellucci. Parteciperanno anche Il Volo, Zucchero, Pierpaolo Pretelli e Arisa, fresca vincitrice dell'edizione 2021 di Ballando con le Stelle. Inizio alle ore 14.

Come sempre diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e Maria Venier alla conduzione di quello che è considerato uno dei programmi cult della televisione italiana. Monica Bellucci (tra l'altro di recente Ballerina per una notte proprio nello show condotto da Milly Carlucci) si racconterà tra carriera e vita privata per poi presentare il film La befana vien di notte -2- le origini, in programmazione al cinema a partire dal 30 dicembre, per la regia di Paola Randi. Il Volo, invece, interverrà per cantare il brano E più ti penso, colonna sonora del film Malena, di cui è protagonista proprio Monica Bellucci e per annunciare la partecipazione straordinaria alla prossima puntata di Domenica in del 26 dicembre. Grande attesa poi, per Zucchero, che darà vita a una vera e propria performance live accompagnato dalla sua band. L’artista, anche lui amatissimo in tutto il mondo, si esibirà cantando alcuni brani tratti dal suo nuovo album Discover, che contiene anche canzoni di grandi artisti come Bono, I Genesis e i Coldplay. Un mini concerto, dunque, dagli studi Fabrizio Frizzi.

Ampia pagina su Ballando con le Stelle. Per il talk in studio saranno presenti i primi classificati della finale in cui ha trionfato Arisa. Al secondo posto Bianca Gascoigne, mentre terzo gradino del podio a pari merito per Sabrina Salerno e Morgan, non senza polemiche. Risultati e performance saranno commentati da Guillermo Mariotto, Elisa Isoardi, Bruno Vespa e Rossella Erra. Infine, Pierpaolo Pretelli si esibirà sulle note di Feliz Navidad, con il corpo di ballo di Domenica In. Una puntata intensa quella per natalizia e come sempre grande attesa per il talk dedicato a Ballando, dove con tutta probabilità fioccheranno le polemiche.

