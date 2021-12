Ballando con le Stelle 2021, vince Arisa (con Vito Coppola): il video

19 dicembre 2021 a

Arisa è la vincitrice di Ballando con le Stelle 2021. Con la cantante fa festa anche il ballerino Vito Coppola. La coppia ha ottenuto nella finale dello show del sabato sera di Rai1 ottenendo il 52% nel duello finale che ha visto Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale piazzarsi al secondo posto. "Non me lo aspettavo e non se lo aspettava nessuno. Grazie a tutti, in particolare a Vito che anche con metodi poco ortodossi mi ha portato sino a qui" ha detto a caldo Arisa pazza di gioia per il successo. Rende merito al suo successo anche Stefano Coletta, direttore di Rai1: "Sono contento che abbia vinto Arisa, un successo all'insegna dell'onestà".

Una finale spettacolare, tra emozioni forti, ringraziamenti, polemiche. Quella - l'ennesima - tra Morgan e Selvaggia Lucarelli e lo stesso Guillermo Mariotto è destinata ad avere grande clamore nelle prossime ore con il cantante che non ha accettato il giudizio dei due giudici. E poi le lacrime per l'addio al programma di due colonne come sono stati i ballerini Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. E poi le storie destinate ad aver appeal anche al di fuori del programma. Chissà se proprio la coppia vincitrice sarà una coppia anche nella vita fuori dal programma: l'intesa tra i due non è mancata anche in finale. Arisa ha rubato un bacio a Vito in un ballo, in un altro gli ha dato uno schiaffetto di affetto, non sono mancate le tenerezze e ancora baci mentre scendevano giù i coriandoli dei vincitori.

La finale ha visto dunque Arisa e Vito Coppola al primo posto, Bianca Gascoigne e Simone di Pasquale al secondo, Morgan e Alessandra Tripoli al terzo a completare il podio. Quarto posto per Sabrina Salerno e Simon Peron, quinto ex aequo per Valeria Fabrizi e Federico Lauri rispettivamente con Filippo Giordano e Anastasia Kuzmina.

