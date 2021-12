Morgan, terzo posto a Ballando con le stelle. Il video della polemica con Lucarelli e Mariotto: "Rubate lo stipendio"

19 dicembre 2021 a

Poteva esserci una finale di Ballando con le stelle senza polemica? A scatenarla è - strano, ma vero - Morgan. Il cantante, in coppia con Alessandra Tripoli, perde il duello con Arisa (e Vito Coppola) e così si classifica al terzo posto dello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. I giudici votano a favore di Arisa (3-2, decisivi Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto), poi il televoto fissa quanto deciso dalla giuria con il 58% a favore di Arisa e Vito Coppola. Morgan, in un attimo si accende e Carlucci fatica a riportare la calma.

"Complimenti ad Arisa, è stata molto forte. Però quei due soggetti (indica Lucarelli e Mariotto)... non hanno la capacità di giudicare, non vi intendete di questa materia. Spero che l'anno prossimo non siate lì a rubare gli stipendi, non ci capite nulla, siete anti artistici". Lucarelli cerca di non dargli corda, poi fa il segno ok. Mariotto applaude sarcasticamente e così Morgan va in ebollizione: "Non vedevo l'ora di dire queste cose alla Lucarelli". Tripoli stempera: "Dovevamo uscire alla terza puntata e invece siamo arrivati terzi". Ci prova anche Milly: "Questa verve polemica dice che anche chi era estraneo a questo mondo entra nel clima di voler fare cose belle".

Selvaggia rilancia e punge Milly: "Qualcosa di carino nei nostri confronti no invece", Milly non accetta interruzioni "Voglio finire in bellezza, è Natale per favore". E Lucarelli ancora "Quindi devo stare zitta?. Zazzaroni premia Morgan e Alessandra Tripoli e così si passa alla sfida successiva. Polemica rinviata. Ora tutti sui social.

