Sabrina Salerno, il video dell'incidente hot a Ballando con le stelle: il corpetto si slaccia. Mariotto: "Regalo di Natale"

Un piccante fuoriprogramma ha immediatamente animato la finale di Ballando con le stelle 2021, oggi sabato 18 dicembre. Sabrina Salerno si è esibita in uno slow fox da fiaba, ben presto corona e mantello bianco hanno lasciato spazio a hot pants e corpetto striminziato, forse troppo perché proprio alla fine della performance con Samuel Peron il bustino è esploso lasciando la showgirl seno al vento. Fortunatamente la posizione di chiusura dell'esibizione, di spalle alla telecamera e appoggiata al suo ballerino, ha evitato che tutta Italia potesse ammirare le sue generosissime forme. Così Sabrina è stata costretta a guadagnare il dietro le quinte avvinghiata a Peron per allacciare il corpetto in tutta tranquillità con Milly Carlucci che addirittura chiama la maestranze della sartoria per sistemare il micro abito di scena.

Immediatamente social e pubblico in studio in delirio, la regia indugia qualche secondo sul marito della showgirl presente in studio, con i giudici che alimentano l'eccitazione: "Il momento che tutti aspettavano" dice Selvaggia Lucarelli mentre Guillermo Mariotto aggiunge tra il serio e il faceto: "Era un regalo di Natale e invece niente...". Sì perché in pochi secondi Sabrina si sistema e torna in studio per prendersi l'abbraccio e l'applauso del pubblico. Per la delusione di chi voleva che l'incidente hot si compiesse. D'altronde non è la prima volta che accade qualcosa di simile, trattasi di incidenti che fanno parte del gioco. Intanto il video è diventato virale sui social in pochissimi istanti.

