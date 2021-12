L'Eredità, 18 dicembre 2021: Mattia ancora campione. Stavolta però la Ghigliottina è sfortunata

18 dicembre 2021 a

a

a

Un'altra puntata divertente e ricca di colpi di scena quella de L'Eredità il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. La puntata di oggi, sabato 18 dicembre 2021, ha incoronato nuovamente il campione Mattia, technical writer, alla quarta vittoria di fila, capace di sbancare ieri la Ghigliottina (23.750 euro).

L'Eredità, Mattia ancora campione ma alla Ghigliottina fa flop e sbaglia Dose

Mattia - nato a Pordenone ma ormai piemontese d'adozione, risiede da anni a San Benigno Canavese - alla Ghigliottina ci arriva con 250mila euro ma dopo alcuni dimezzamenti il bottino da vincere nel gioco finale diventa di 62.500 euro. Le parole da legare sono ricchezza, discutere, dipinto, interessi e ultimo. Il campione tenta con specchio, ma la parola risolutiva e vincente era particolari.

L'Eredità, Mattia campione della puntata del 15 dicembre 2021. Ma perde alla Ghigliottina

Al triello Mattia, rispondendo alle domande decisive sul Moulin Rouge (primo spettacolo il 6 ottobre 1889), e sul decennio della donna organizzato dall'Onu dal 1975 al 1985, la spunta su Alessandra e Matteo. Questa è stata la settimana in cui Andrea Cerelli si è cimentato nel ruolo di professore. Affianca Samira Lui. Cerelli, 29 anni, nato e cresciuto a Busto Arsizio, a vent’anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo a New York. Per la prima volta nella storia del programma, che può vantare oltre 4.700 puntate trasmesse dal 2002, il ruolo del professore è affidato anche a una figura maschile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.