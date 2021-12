Sabrina Salerno, il rapporto con il padre e le manipolazioni del manager: la felicità con il marito Enrico

18 dicembre 2021 a

Sabrina Salerno è un altro dei concorrenti favoriti della finale di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera in tv di Rai1. La showgirl ligure insieme al ballerino Samuel Peron ha sempre avuto voti molto alti dai giudici e stasera - 18 dicembre 2021 - si giocherà le proprie possibilità. Di sicuro la Sabrina nazionale è tornata nuovamente in auge dopo gli splendori degli anni Ottanta.

Sabrina Salerno, 53 anni, infatti è divenuta celebre negli anni Ottanta, come cantante di genere disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love); quest'ultimo in particolare raggiunse la terza posizione della classifica britannica, rendendo la Salerno tra i pochi italiani ad essere riusciti a entrare tra le prime posizioni. Ha venduto in totale 20 milioni di dischi. Ha partecipato anche a diversi film cult degli anni Ottanta e spettacoli televisivi.

La showgirl non ha avuto un'infanzia semplice. Cresciuta con i nonni a Sanremo, è stata riconosciuta dal padre solo all'età di 46 anni dopo aver fatto il test del Dna. Mio padre non mi ha mai accettato, per lui ero stata un incidente, Mi ha sempre ignorato. Mi diceva, ti ho fatto ma non c'entri niente con me. Parliamo di una persona famosa nel suo ambiente, di livello, con un gran ruolo, molto benestante". Nel 2019, proprio quando i due iniziavano finalmente a incontrarsi da qualche mese, il padre è morto improvvisamente. "Mi ha chiesto perdono, ho conosciuto la sua famiglia" ha rivelato successivamente. All'età di 17 anni poi ha rivelato di essere stata manipolata dalla persona che all'epoca era il suo manager: "Sono stata violentata, ma non c'è solo quella fisica ma anche quella mentale" ha raccontato in una intervista. Da diversi anni è felicemente sposata con Enrico Monti, un imprenditore nel ramo tessile, che nella precedente puntata di Ballando con le stelle ha danzato alcuni passi con lei a sorpresa. La coppia ha un figlio di nome Luca.

