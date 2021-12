Morgan, la rivelazione del suicidio del padre e i tre figli: con Lara il ballo in tv

18 dicembre 2021 a

Cosa ci regalerà Morgan - insieme ad Alessandra Tripoli - nella finale di Ballando con le stelle? L'artista milanese è arrivato in finale nello show del sabato sera di Rai1 e ora può succedere davvero di tutto. Anche che possa vincere. D'altronde ha dimostrato di saper ballare e nell'ultima puntata il ballo con la figlia Lara che non vedeva da quasi due anni ha commosso tutti.

Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, è un cantante tra i più famosi in Italia. Fondatore dei Bluvertigo è diventato famoso al grande pubblico soprattutto per essere stato un controverso giudice di talent televisivi (X Factor tra gli altri, ma anche The Voice nel 2019 e Amici). Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare un evento tragico: a 16 anni infatti il padre si è suicidato di fronte a lui e alla sorella Roberta Castoldi (violoncellista). "Tu non immagini che tuo padre si può uccidere: si è affacciato alla finestra, non l’ha mai fatto, ha salutato me e mia sorella e si è ucciso” ha raccontato a Maurizio Costanzo in una vecchia intervista. In seguito alla vicenda il musicista ha confessato di essere stato molto depresso e di aver seguito per lungo tempo un percorso psicologico.

Sentimentalmente, dal 2000 al 2007 è stato sposato con Asia Argento, da cui nel 2001 ha avuto la figlia Anna Lou. Nel 2012, Morgan ha avuto una seconda figlia, Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, conosciuta durante X Factor 5 (di cui la Mazzoli era concorrente mentre Morgan era giudice). In precedenza ha avuto un flirt anche con l’ex velina di Striscia La Notizia Maddalena Corvaglia e con Selvaggia Lucarelli. Nel 2020, il cantautore ha avuto la sua terza figlia, Maria Eco, da Alessandra Cataldo.

