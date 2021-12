Arisa, la svolta sexy e il feeling con Vito Coppola: "Se sono rose, fioriranno..."

18 dicembre 2021 a

Arisa e Vito Coppola è la coppia di Ballando con le Stelle grande favorita per la vittoria finale dello show del sabato sera di Rai1. La cantante si è dimostrata un'artista a tutto tondo e nel corso delle settimane il suo percorso è piaciuto molto ai giudici ma anche al pubblico.

Arisa che ha avuto anche una svolta sexy in questo periodo. "Se mi chiedessero di fare un film provocante avrei la tentazione di dire sì" ha detto recentemente. Molto poi si è parlato del feeling nato con il ballerino Vito. "Da cosa è nato? Lui è molto più giovane di me, io ho 39 anni e lui ne ha 29. Ma se son rose…" ha detto incalzata dal settimanale Vero. Non è infatti passato inosservato il bacio in diretta tra i due. Qualcosa di inaspettato, lo aveva già descritto la cantante, ma che ha fatto sognare molti.

Rosalba Pippa, questo il nome all'anagrafe di Arisa, è nata a Genova nel 1982 ma è cresciuta in Basilicata. Vanta due vittorie al Festival di Sanremo, nel 2009 come esordiente e nel 2014 nella categoria campioni con il brano Controvento. Sentimentalmente è stata legata a Giuseppe Anastasi, autore di diversi suoi brani celebri, poi Lorenzo Zambelli con cui è stata per nove anni. Poi Andrea Di Carlo. Ora Vito Coppola?

