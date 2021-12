Alberto Angela, ballerino per una notte: chi è la moglie del figlio di Piero

18 dicembre 2021 a

Finale di Ballando con le Stelle all'insegna della sfida tra le coppie rimaste in gara, ma ci sarà spazio anche per ospiti di grande qualità che si cimenteranno come ballerini per una notte. Toccherà ad Alberto Angela farsi ammirare anche nel ballo dopo essere ormai uno dei punti di forza per l'auditel Rai. Nato a Parigi, 59 anni, è divulgatore scientifico e paleontologo oltre che conduttore televisivo, giornalista e scrittore, ripercorrendo quindi le orme del padre, l'iconico divulgatore scientifico Piero Angela. Proprio accompagnando il padre nei suoi viaggi ha coltivato la passione per la scienza.

Dopo essersi diplomato in Francia, si iscrisse al corso di Scienze Naturali all'università La Sapienza di Roma, laureandosi infine con 110 e lode e un premio per la tesi, poi pubblicata. Dopo aver prestato il servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, continuò gli studi frequentando diversi corsi di specializzazione in università degli Stati Uniti d'America (Harvard, Columbia University, UCLA), approfondendo la paleontologia e la paleoantropologia. Vastissima la sua esperienza nel campo della ricerca. Nel 1986 partecipò alla spedizione e allo scavo nella Gola di Olduvai, che portarono alla scoperta dei resti fossili di un ominide vissuto 1,8 milioni di anni fa (OH62): una forma molto arcaica del genere Homo, con un'anatomia che suggerirebbe l'abitudine di salire ancora sugli alberi. In televisione ha iniziato nella Televisione Svizzera Italiana ideando il format Albatros, poi con il padre concepì Il pianeta dei dinosauri. Autore di Quark e Super Quark. Autore e conduttore del programma Passaggio a Nord Ovest, ma anche di Ulisse - Il piacere della scoperta (in onda dal 2000) e Meraviglie. Numerose anche le pubblicazioni.

Nella vita privata è sposato con Monica da venticinque anni, donna che rifugge i riflettori, e insieme hanno tre figli: Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004). Parla correntemente italiano, inglese, francese, curdo e swahili.

