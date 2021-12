Bianca Gascoigne, dalle storie con Stephen Martorana e Dan Belton alla tesi di Zazzaroni: "Lei è la migliore"

18 dicembre 2021 a

Bianca Fiales, conosciuta come Bianca Gascoigne, figlia adottiva del celebre Gazza, è una modella e influencer inglese. Ha 35 anni di età ed è nata il 28 ottobre 1986 a Hertfordshire (contea dell’Inghilterra Orientale). Durante il periodo in cui Paul è stato tra i concorrenti de l’Isola dei Famosi la figlia Bianca Gascoigne è intervenuta a Live Non è la d’Urso e ha speso belle parole per lui, parlando anche del loro rapporto: "Io e mio padre amiamo divertirci e ridere. Siamo più amici ora che in passato perché ci basiamo sul grande divertimento. Credo che questo cambierà la vita di mio padre, nel suo cuore è come un boy scout. Non riesce mai a stare fermo", ha affermato tempo fa.

Per quanto riguarda la vita privata, la concorrente di Ballando con le Stelle ha avuto un passato sentimentale importante. E' stata legata a Stephen Martorana, un noto proprietario di negozio di pneumatici in Inghilterra. A seguire nella sua vita Dan Belton, ma la rottura tra i due non è stata delle migliori. Di recente Bianca pare sia tornata single, dopo l’amore accanto a Kris Boyson. Nelle ultime settimane ha legato molto con il suo partner nel talent show di Milly Carlucci, Simone Di Pasquale, commuovendosi anche per il suo addio a Ballando, annunciato sette giorni fa.

Di lei Ivan Zazzaroni, uno dei giudici del programma, ha detto: "Sicuramente avrà ballato in precedenza, è senza discussioni la migliore ballerina di questa stagione", ha affermato il giornalista. Bianca Gascoigne è tra i finalisti dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle, il cui ultimo atto andrà in onda su Rai1 dalle 20,35 sabato 18 dicembre.

