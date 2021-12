I Me contro Te, chi sono Luì e Sofì: il successo su Youtube e la proposta di matrimonio. Patrimonio da record

18 dicembre 2021 a

Un successo clamoroso quello che ormai negli ultimi anno hanno conquistato i Me contro Te, conosciuti anche come Luì e Sofì, all'anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia. I due youtuber siciliani sono famosissimi tra i bambini, autentici incontrastati idoli. I due sono una coppia anche nella vita: Luigi e Sofia si sono fidanzati nel gennaio del 2013, l’anno seguente hanno deciso di aprire un loro canale su YouTube che ha ormai superato i 6 milioni di iscritti. I due si sposeranno al più presto, visto a settembre Luì ha fatto la fatidica proposta alla sua amata compagna nello splendido scenario del lago di Como.

Nel gennaio del 2020 Luigi Calagna e Sofia Scalia sono anche approdati sul grande schermo: è uscito infatti al cinema il loro lungometraggio Me contro Te Il Film: la Vendetta del Signor S, che ha incassato quasi 10 milioni di euro. I Me contro Te hanno anche dato vita ad un libro, un activity book dal titolo Divertiti con Luì e Sofì pubblicato da Mondadori Electa. I guadagni dei due sono da capogiro e l’approdo al cinema ha allargato tantissimo i loro orizzonti. Oltre alla monetizzazione dei video su YouTube, Luì e Sofì guadagnano tantissimo anche dalla sponsorizzazione di altri prodotti, come il materiale scolastico per bambini o le uova di Pasqua, per citarne alcuni. I due hanno costruito insomma un vero e proprio impero e il loro successo continua a crescere a vista d’occhio.

Entrambi originari di Palermo, classe 1992 lui, 1997 lei, presto il matrimonio: "Mi ha chiesto di sposarlo. Ma pensandoci, siamo molto impegnati. In questo momento, quando ci dovremmo sposare? Abbiamo tantissime cose da fare e per organizzare un matrimonio ci vuole un anno, dovrà essere tutto perfetto: la sala, la cerimonia, le fedi, gli invitati, i testimoni" ha detto Sofì.

