Diego Dalla Palma, dalla meningite agli abusi subiti da un prete: poi l'amore per Anna Del Bene

Diego Dalla Palma è uno dei truccatori più famosi a livello mondiale, la sua linea di make up è una delle più amate e, ad oggi, è un ricco imprenditore. Nato a Enego, in provincia di Vicenza, il 25 novembre del 1950 sotto il segno zodiacale del Sagittario, è cresciuto in una famiglia povera e a causa di alcuni problemi dei genitori, è stato costretto anche a vivere senza luce e talvolta anche senza acqua.

Ha trascorso quindi un’infanzia difficile colma di problemi: all’età di 6 anni viene colpito da una meningite rimanendo in coma per circa un mese e, solo poco dopo, è diventato vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola. Non appena ha compiuto 18 anni ha deciso di abbandonare il luogo in cui è nato e cresciuto. Ha pertanto cominciato a frequentare l‘istituto d’Arte di Venezia e poco dopo ha iniziato a lavorare come costumista e scenografo a Milano. Successivamente, si è specializzato come truccatore ed è stato pure definito dal New York Times “Il profeta del make up made in Italy”. Per quanto riguarda la vita privata, il famoso truccatore nel corso di una vecchia intervista a Il Corriere della Sera ha dichiarato di essere pansessuale.

“La predisposizione a sentire un fremito o un sentimento sia per donne sia per uomini è un patrimonio - ha affermato tempo fa -. A dire il vero, l’ho abbandonata dopo un grande amore con una donna, Anna Del Bene. Dopo, ho seguito un istinto che mi portava più verso l’omosessualità e di questa fase ho ricordi meno belli". E ancora: "Sono stato un erotomane dai 24 ai 40 anni, ma nessuno può pensare di rovinarmi: sono stato solo con adulti consenzienti", ha detto in passato. Tra le curiosità sul suo conto, da ragazzo ha frequentato un collegio che gli ha lasciato solo brutti ricordi: è stato abusato per ben due anni e mezzo da un prete. Diego Dalla Palma è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 18 dicembre.

