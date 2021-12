Jasmine Trinca, dalla figlia Elsa con l'ex compagno Antonio Piarulli alla morte della madre

18 dicembre 2021 a

Jasmine Trinca è una delle attrici più importanti nel panorama del cinema italiano e non solo. Nella sua carriera ha vinto un David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 2 Globi d’oro, 2 Ciak d’Oro, il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il premio Gian Maria Volontè e il premio Un Certain Regard come miglior attrice.

Jasmine Trinca è nata a Roma, il 24 aprile del 1981 sotto il segno del Toro, e ha vissuto la sua infanzia insieme alla madre, che l’ha avuta quando aveva 24 anni. La famiglia l’ha sempre dipinta come una figlia e una studentessa modello, ma anche nel ruolo di attrice non ha mai tradito le aspettative del suo pubblico. La svolta della sua vita è arrivata quando, a 19 anni, è stata scelta da Nanni Moretti per interpretare un ruolo nel film La Stanza del figlio, premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes 2001. Nel giro di pochi anni ha quindi preso parte a film importanti come La meglio gioventù, Manuale d’amore, Romanzo criminale, La dea fortuna e molti altri ancora. Nel 2020 ha poi fatto il suo debutto alla regia, presentando alla mostra del cinema di Venezia il cortometraggio Being My Mom (Essere mia madre).

Per quanto riguarda la vita privata, sui banchi della Sapienza di Roma ha incontrato il suo storico (ex) compagno, Antonio Piarulli, da cui ha avuto una splendida figlia che si chiama Elsa. La storia d’amore, però, è giunta successivamente al capolinea. Recentemente Jasmine ha vissuto un altro dolore, il più grande della sua esistenza. Infatti, ha perso la madre e il lutto è stato davvero devastante. L'attrice è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 18 dicembre. Qui sarà insieme ad Alessandro Borghi, per la promozione del film Supereroi.

