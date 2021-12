Linea Verde Life, oggi 18 dicembre Daniela Ferolla e Marcello Masi alla scoperta di Bari

18 dicembre 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Linea Verde Life, in onda dalle 12,30 sabato 18 dicembre su Rai1. Protagonista della puntata è Bari, capoluogo della splendida Puglia. Una città di mare viva e in continuo fermento, una città d’arte immersa in un territorio dove coltivazioni, vegetazione, muretti a secco, chilometri e chilometri di costa, disegnano un paesaggio unico.

Linea Verde, oggi 5 dicembre Beppe Convertini e Peppone in Valtiberina: viaggio nel Rinascimento

Marcello Masi e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro, andranno come sempre alla ricerca di realtà nuove ed eccellenti, di progetti pensati per migliorare la qualità della vita dei cittadini, di storie di innovazione e immortali tradizioni. Tecnologia, agricoltura del futuro, ma anche benessere degli animali e sport all’aria aperta, questi e molti altri i temi affrontati, senza dimenticare le specialità enogastronomiche e l’immancabile ricetta di Federica De Denaro. Anche nella stagione 2021-22 di Linea Verde Life, c'è Daniela Ferolla al fianco di Marcello Masi alla scoperta delle città più innovative e sostenibili d'Italia. Anche quest'anno, spazio alla finestra di comparazione con l'estero dedicata alle città più green d'Europa e la ricetta di Federica De Denaro.

Linea Verde a tempo di jazz, viaggio in Umbria: da Perugia a Orvieto

La domenica, dal 26 settembre in onda su Rai1 la storica versione di Linea Verde, condotto anche per la stagione 2021-22 dalla coppia di conduttori formata da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, e con la partecipazione di Peppone, per una lunga serie di viaggi nel territorio italiano. L'appuntamento è per domenica 19 dicembre, sempre su Rai1 dalle 12,30.

Beppe Convertini, chi è l'ex modello, conduttore e attore. La morte del padre, l'amore con Sara Ricci e le confessioni di Giovanni Carravetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.