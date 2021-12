Valentina Ferragni, dal fidanzato Luca Vezil alla sorella Chiara e al tumore alla pelle scoperto per caso

18 dicembre 2021 a

a

a

Valentina Ferragni è famosa non solo per essere la sorella di Chiara, ma anche perché lei stessa è una stella del mondo della moda. Se la più grande di casa Ferragni ha costruito un impero da milioni di dollari sulla sua figura di imprenditrice digitale, anche la piccola non è da meno, tanto da aver lanciato la propria linea di gioielli, in particolare orecchini, che hanno come simbolo una V, l’iniziale del suo nome. Una linea che ha riscosso decisamente un grande successo.

Valentina Ferragni, nuova compagnia dopo le vacanze con Luca Vezil: arriva Gabriella. Ecco chi è | Foto

Per quanto riguarda la vita privata, il cuore di Valentina Ferragni dal 2014 batte per il fidanzato Luca Vezil. La coppia, follemente innamorata, non manca di coinvolgere i propri fan anche attraverso i social, raccontando con le immagini i viaggi e il tempo libero trascorso insieme. Nell’agosto 2020, inoltre, attraverso i suoi social si è sfogata contro gli haters che criticavano il suo fisico, secondo loro con qualche chilo di troppo. “Non mi sento sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più", le sue parole in quella circostanza. Luca Vezil, il compagno di Valentina Ferragni, è un modello e pure lui fashion blogger, che ha studiato e si è laureato in Odontoiatria.

The Ferragnez, arriva la serie Amazon Prime su Chiara Ferragni e Fedez: i dettagli | Video

Nello scorso autunno, Valentina ha informato i followers che dopo un controllo, quello che sembrava un brufolo sulla fronte si è rivelato essere qualcosa di più grave. Non un brufolo ma nemmeno una cisti. “Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle - ha spiegato su Instagram -. Come vi ho già detto, lo dico perché è importante andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo brutto cancro è raro nelle persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo”. Valentina Ferragni è tra gli ospiti di Verissimo, con Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 18 dicembre.

Fedez, i figli Leone e Vittoria con Chiara Ferragni: in passato un flirt con la dj Tiger Lily

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.