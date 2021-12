Nathaly Caldonazzo, l'amore per Massimo Troisi e la figlia Mia. Al GF Vip dopo essersi lasciata con il fidanzato a Temptation Island

17 dicembre 2021 a

Nathaly Caldonazzo, conosciuta anche come Nathaly Snell, è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. La showgirl romana, 52 anni, è figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell - ex Bluebell del Lido di Parigi - e dell'imprenditore romano Mario Caldonazzo.

Nathaly in gioventù lavora come modella a Roma e Milano, e cura le pubbliche relazioni per alcune discoteche di Roma e della Costa Smeralda. Dopo alcune partecipazioni televisive come ballerina nei corpi di ballo di alcuni show della Rai (tra cui Fantastico 10), diventa famosa nella prima metà degli anni Novanta per la sua relazione con Massimo Troisi. Alla fine degli anni Novanta entra a far parte della compagnia del Bagaglino come primadonna. In seguito la sua carriera si alternerà tra ruoli cinematografici, televisivi (Centovetrine) e teatrali (La bisbetica domata) ma anche musical (Le magie del Moulin Rouge). Ha partecipato anche a L'isola dei famosi.

Nella vita privata - oltre alla relazione con Troisi dal 1992 sino alla morte dell'attore - ha fatto coppia con l'imprenditore Riccardo Sangiuliano, insieme hanno avuto la figlia Mia. Ha intrapreso il percorso di Temptation Island Vip con l’ex-fidanzato Andrea Ippoliti, ma ne è uscita da single, affermando di non rinnegare la partecipazione a un reality senza il quale non avrebbe scoperto chi aveva al suo fianco.

