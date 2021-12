Eva Grimaldi, i flirt e la relazione finta con Gabriel Garko. I due matrimoni e ora il GF Vip: "Sono gelosissima di Emma"

17 dicembre 2021 a

Eva Grimaldi entra nella casa del Grande Fratello Vip come nuovo concorrente. L'attrice - all'anagrafe Milva Perinoni, veronese, 60 anni - è ormai una specialista di reality avendo partecipato a L'Isola dei Famosi più ad altri format simili come Ballando con le stelle e Tale e Quale e show.

Prima di iniziare a lavorare in televisione con il popolare programma Drive In (dove interpretava la guardarobiera) lavorava come benzinaia nel distributore gestito dal padre. Ma è il film di Federico Fellini, Intervista, a lancialre nel mondo del cinema. Prosegue la carriera cinematografica alternando pellicole d'autore come Tolgo il disturbo di Dino Risi, a film più popolari e di genere tipo Rimini Rimini - Un anno dopo di Bruno Corbucci e Giorgio Capitani. Diventa presto un sex symbol degli anni Ottanta e Novanta, posando senza veli per riviste come Playmen e Playboy. Si butta anche sul teatro (Uomini targati Eva, ebbe 100 repliche al Salone Margherita di Roma), torna a lavorare al cinema nel 1994 con Cari fottutissimi amici di Mario Monicelli, mentre l'anno successivo lavora di nuovo in Francia interpretando un film con Gérard Depardieu, intitolato Les anges gardiens che registrò record d'incassi nel Paese d'oltralpe, e viene scelta come testimonial della pubblicità di Calvin Klein. Diventa anche la prima donna degli spettacoli del Bagaglino ed è protagonista di un calendario sexy. La sua carriera vira anche sulle fiction (Il bello delle donne su tutte).

Sposata nel 2006 con l'imprenditore veronese Fabrizio Ambrosio, i due si separano dopo quattro anni divorziando nel 2013. In precedenza tanti i flirt che le sono stati attribuiti: Lele Mora, Vittorio Sgarbi, ma anche la lunga convivenza con Gabriel Garko ("mai fatto sesso" ha dichiarato recentemente). Dal 2010 fa coppia con Imma Battaglia, attivista politica, con cui si è unita civilmente il 19 maggio 2019. Sull'inizio della carriera recentemente ha raccontato che "ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno. Ho iniziato a frequentare brutti giri a Roma e assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più”. Ora però c'è Imma: "Sono gelosissima" ha svelato prima di entrare dentro la casa del GF.

