The Voice, stasera in tv oggi 17 dicembre su Rai1: le audizioni e come sono formate le squade

Stasera in tv, venerdì 17 dicembre 2021, quarta puntata di The Voice Senior, il talent musicale condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai1 (dalle ore 21,25). Nuova sessione di Blind Auditions, le ormai tradizionali “audizioni al buio” in cui gli biettivi degli aspiranti concorrenti è conquistare almeno uno dei giudici tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

La senese Stefania Castelli canta Sally, la donna nata Stefano commuove a The Voice Senior | Video

Nella scorsa puntata, la terza, del talent show, Orietta Berti si era aggiudicata Roberto Barocelli, Gino Caiafa e Xin Xu salendo a quota 7 concorrenti; Loredana Berté aveva scelto Donata Brischetto, Mauro Goldsan e Marco Negri arrivando a quota 9. Gigi D’Alessio invece Carmen Marchese e Diva Agata Mongiovì raggiungendo così quota 9 artisti (tra cui il padre di Laura Pausini) e Clementino aveva portato nel suo team Antonia Gagliano e Luciano Genovesi e arrivato a quota 6 talenti. Chi saranno i prossimi a entrare a far parte delle squadre dei coach?

The Voice Senior, Annibale Giannarelli stupisce: tripudio per l'autore della colonna sonora di Trinità | Video

La prossima puntata di The Voice Senior andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, giovedì 23 dicembre, sempre in prima serata su Rai1. In totale le puntate del talent musicale saranno 8 di cui sei dedicate alle audizioni, quindi una semifinale e una finalissima (prevista per il 21 gennaio 2022). Sino a ora le auditions diventate virali sono state quelle di Annibale Giannarelli - autore della colonna sonora di Lo chiamavano Trinità, celebre film con Bud Spencer e Terence Hill - di Stefania Castelli (la donna nata Stefano), di Piero Cotto con la moglie Beatrice Pasquali e, infine, quella di Walter Sterbini presentatosi in studio con il figlio Matteo venuto al mondo con la schiena bifida.

The Voice Senior, Eva Pallotta canta Mia Martini ma la Bertè non si gira: "Un pugno nello stomaco" | Video

