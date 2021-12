Il mistero della casa del tempo, il film stasera venerdì 17 dicembre su Rai 2. La trama

17 dicembre 2021 a

Stasera in tv, venerdì 17 dicembre, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 va in onda il film dal titolo Il mistero della casa del tempo. Regia a cura di Eli Roth. E' la prima tv per la pellicola. I principali interpreti sono Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry. La trama: un ragazzino di 10 anni che si chiama Lewis Barnavelt, si trasferisce a vivere nella casa vecchia e scricchiolante dell'eccentrico zio Jonathan dopo l'improvvisa morte dei genitori.

In questa strana dimora si nasconde un mondo segreto ricco di magie, misteri, streghe e stregoni che si rivelerà quando Lewis scoprirà che lo zio e la sua migliore amica Mrs Zimmerman sono due potenti maghi, che lo coinvolgeranno in una missione segreta: scoprire l'origine e il significato del ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte nei muri di casa. Una missione che ovviamente sarà ricca di mistero, emozioni e colpi di scena. Ma alla fine sarà portata a termine? Oppure Lewis Barnavelt sarà costretto ad arrendersi?

The House with a Clock in Its Walls, questo il titolo originale, è stato realizzato nel 2018. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a Newnan nello stato della Georgia. La produzione è della DreamWorks in collaborazione con Amblin Entertainment e Mythology Entertainment. La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo La pendola magica del 1973 scritto da John Bellairs ed illustrato da Edward Gorey. Eli Roth, il regista, è passato dagli horror a Il mistero della casa del tempo con meraviglia anche da parte della critica che ha subito inserito la pellicola nel filone dei film per ragazzi. Nel complesso la morte e il lutto sono i protagonisti assoluti, così come l'infinita lotta del bene contro il male. Un film che comunque vale la pena vedere, anche per le interpretazioni degli attori principali, tutti promossi.

