Grande Fratello Vip, chi sono i nuovi concorrenti. Stasera in tv 17 dicembre su Canale5

17 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 17 dicembre 2021, torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale5 (dalle ore 21,40). Il reality di Mediaset, che è stato prolungato sino al 14 marzo 2022, vive un momenti di transizione tra nuovi ingressi, abbandoni, squalifiche ed eliminazioni. Nel corso dell'ultima puntata, in seguito all'annuncio del prolungamento, ha lasciato il reality Francesca Cipriani a cui farà seguito lo schermitore toscano, Aldo Montano. Anche Manila sembrerebbe essere intenzionata ad uscire dal gioco per alcuni problemi sopraggiunt. Alex Belli - dopo il tira e molla con Soleil Sorge con la moglie Delia Duran che dopo aver minacciato di lasciarlo se lo è ripreso - è stato squalificato per aver violato le regole anti Covid.

Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge: il bacio "finto come te" | Video

Spazio nel reality ad altri nuovi ingressi. Si tratta dell'attrice italiana Eva Grimaldi, della showgirl romana Natalie Caldonazzo e dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Basciano. Quest'ultimo è stato prima corteggiatore di Giulia Quattrociocche e poi tentatore a Temptation Island avvicinandosi a Valeria Liberati, che era entrata in coppia con Ciavy.

Grande Fratello Vip 6, Davide Silvestri durissimo contro Soleil e Alex: "Avevate veramente rotto i cog*****"

E poi? Si parlerà dell’uscita di Alex e della reazione della casa subito dopo. C’è chi, infatti, si è immediatamente avvicinato a Soleil. E chi, invece, non ha perso occasione di potersi distaccare ancora di più, definendo tutto una messinscena. Chissà cosa ne penseranno il conduttore Alfonso Signorini e le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Giancarlo Magalli condannato a pagare Adriana Volpe: diffamazione aggravata. Quando litigarono in diretta | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.