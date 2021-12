Arianna Ciampoli, chi è la conduttrice di Studio Telethon: carriera e vita privata

17 dicembre 2021 a

a

a

Continua la maratona di Telethon per finanziare e promuovere ricerca scientifica sulle malattie genetiche e malattie rare. Oggi, venerdì 17 dicembre 2021, dalle 14 su Rai1 va in onda lo Studio Telethon con diverse storie che riguardano la malattia e la ricerca. Tra ospiti la campionessa paralimpica, Carlotta Gilli, grande protagonista delle ultime Paralimpiadi. Alla conduzione, insieme a Tiberio Timperi, anche Arianna Ciampoli.

Paolo Belli, l'amore per Deanna e il figlio tornato in Bielorussia. Dimagrito grazie alla bicicletta

Ma chi è Arianna Ciampoli? Pescarese, 50 anni, anche autrice televisiva, ha iniziato la sua carriera nelle tv locali poi passa a Telemontercarlo facendo parte - anche - della squadra di Tappeto volante. Dal 1994 in Rai, dove inizia conducendo La Banda dello Zecchino per poi condurre diverse trasmissioni religiose sino al passaggio al programma Glu Glu per i più giovani. Poi la conduzione di A sua somiglianza e il passaggio a La7. Ma torna subito in Rai: La vita in diretta, Telethon e soprattutto intraprende la strada di autrice

Tiberio Timperi. l'ex moglie e la battaglia legale per l'affidamento del figlio

La sua chi racconta di una figlia, Angelica, avuta dal precedente compagno Andrea. Adesso infatti Ciampoli è sposata - dal 2014 - con Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, di undici anni più giovane.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.