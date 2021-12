Stasera in tv 16 dicembre, su Sky Uno prima puntata di Masterchef 11: chi sono i giudici e le anticipazioni

16 dicembre 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con il cooking show più amato di sempre. Masterchef Italia infatti è pronto con la sua undicesima edizione. L'appuntamento è per giovedì 16 dicembre con la prima puntata su Sky Uno alle 21,15. Nessuna novità per i giudici, che sono sempre gli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i quali saranno di nuovo insieme per questa nuova e imperdibile stagione.

Masterchef, Cannavacciuolo: "Noi giudici? E' come se fossimo uno solo. Grande amicizia"

Masterchef Italia anche quest’anno ha scelto di andare a cercare i cuochi amatoriali direttamente nelle loro cucine, nelle loro case, ma solo i più bravi accederanno ai Live Cooking, che sono attesi appunto giovedì 16 dicembre alle 21.15 su Sky Uno. Nella prima fase della trasmissione i cuochi avranno a disposizione una loro dispensa, poi dovranno realizzare un piatto e portarlo davanti ai tre chef: serviranno almeno due sì per accedere alla fase successive, le Prove di Abilità. E’ in questo step che i concorrenti verranno divisi in tre gruppi e ciascuno dovrà affrontare una prova tecnica, chi riuscirà a stupire e a conquistarsi il grembiule con il nome accederà alla Masterclass.

Monir, da MasterChef all'Università dei Sapori: "Non posso essere solo un cuoco amatoriale"

Tantissimi gli ospiti che arriveranno tra i fornelli di questa edizione di MasterChef Italia. Tra i tanti, Marie Robert, Anissa Helou, Lele Usai, Terry Giacomello, Andreas Caminada, Enrico Crippa e non mancherà il Maestro Iginio Massari. Il vincitore, anche quest’anno, si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro. Ma non solo. Il cuoco avrà anche modo di pubblicare il proprio libro di ricette e potrà accedere a un corso di alta formazione presso Alma, Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Appuntamento quindi ogni giovedì a partire dalle 21.15 su Sky Uno, disponibile anche in streaming su Now e on demand su Sky Go. Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli vi aspettano.

Selvaggia Lucarelli, dall'unico figlio Leon alla storia con Lorenzo Biagiarelli e la passione per Carlo Cracco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.