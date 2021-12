Stasera in tv 16 dicembre, su Rai1 ultima puntata di Un Professore: Dante Balestra rivive il dramma del passato

16 dicembre 2021 a

Attesissima ultima puntata per Un Professore, la fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann protagonista. Giovedì 16 dicembre andranno in onda infatti a partire dalle 21,25 gli ultimi due episodi di una serie che ha avuto ottimi ascolti. La storia è incentrata appunto su Dante Balestra, un professore di filosofia anticonformista e affascinante, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, dal momento che l’ex moglie si sta trasferendo per lavoro a Glasgow. A interpretarlo è appunto Alessandro Gassmann. Nel cast anche Claudia Pandolfi.

Nel primo episodio della sesta puntata intitolato Rousseau, Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? Simone vorrebbe parlare con Manuel di quanto avvenuto tra loro, ma l’amico lo tratta male e così, deluso, Simone va da Sbarra e si offre di lavorare per lui. Pin fa progressi e racconta a Dante l’episodio di bullismo che ha scatenato la sua agorafobia: Dante non può credere a quello che scopre.

Nel secondo episodio dal titolo Nietzsche, Manuel si confida con il prof, ammettendo di aver lavorato per Sbarra e che ora è Simone ad essere nei guai visto che Sbarra gli ha affidato l’incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e si confida con Anita, nella quale vede un’anima sempre più affine. Un evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita e ad affrontare quel nodo irrisolto. Ancora una volta accanto a lui c’è Anita. Appuntamento con Un Professore su Rai1 dalle 21,25 di giovedì 16 dicembre per l'ultima puntata. Ma non è da escludere una seconda stagione.

