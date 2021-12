Elisabetta Canalis, posa sexy e scollatura da brividi con il vestito nero: fisico da applausi | Foto

16 dicembre 2021 a

Elisabetta Canalis non finisce mai di stupire sui social. La splendida 43enne, ex Velina di Striscia la Notizia, ha pubblicato l'ennesimo scatto da urlo sulla sua pagina Instagram da tre milioni di follower. Stavolta si è fatta immortalare in uno splendido vestito nero, attillatissimo, con scollatura mozzafiato al punto giusto.

Nella seconda immagine la Canalis si mostra in posa sexy, capace di esaltare un fisico senza alcun difetto. Non è la prima volta e non sarà di certo l'ultima che Elisabetta Canalis sbaragli la concorrenza, almeno dal punto di vista della forma fisica.

Soltanto pochi giorni fa la showgirl ha postato un video in cui ballava la canzone natalizia per eccellenza, All I Want for Christmas is you (nella versione di Mariah Carey), in una serie di completi intimi (di una nota marca per la quale da tempo Elisabetta fa da testimonial) da far girare la testa ai tre milioni di follower e non solo. La showgirl si è rivelata splendida e super sexy, con trasparenze mozzafiato che hanno incantato e un fisico da far invidia alle colleghe ventenni.

Solo applausi quindi per Elisabetta Canalis, con gli auguri di Natale dalla sua casa di Los Angeles che non sono passati decisamente in secondo piano. L'invidia dei follower (e non solo) è tutta per il marito Brian Perri, che godrà della compagnia della splendida moglie durante queste feste, insieme alla figlia Skyler Eva.

