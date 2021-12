Dritto e Rovescio torna su Rete 4, ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 16 dicembre

16 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 16 dicembre, su Rai 4 nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio. Inizio alle 21.20 per il talk condotto da Paolo Del Debbio che come al solito si concentrerà sui fatti di attualità che sta vivendo il Paese. Il principale ospite della puntata sarà Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Ma in studio è stata annunciata la presenza anche di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ormai da mesi in prima linea sul fronte governativo in relazione all'emergenza Covid. Come al solito saranno numerosi i temi che verranno presi in considerazione, a partire dalle polemiche che sono fioccate dopo l'annuncio del governo italiano di un controllo maggiore sulle frontiere e della chiusura delle stesse nei confronti di chi non si sottopone al tampone.

Rai 2 compie i suoi primi sessant'anni e festeggia con uno show

Ovviamente si parlerà anche della proroga dello stato di emergenza, fino ad arrivare alla complessa situazione economica che sta vivendo il Paese: da una parte notevoli investimenti grazie ai finanziamenti in arrivo dall'Europa, dall'altra la sofferenza che vivono le famiglie meno agiate, costrette a combattere l'inflazione che determina un elevato aumento del costo della vita, a partire dalle bollette per le utenze di gas ed energia. Naturalmente verranno nuovamente analizzati i dati che certificano la crescita dei contagi e si parlerà del rapporto tra la fede e il vaccino, alla luce delle posizioni tenute da alcuni sacerdoti arrivati addirittura a criticare le parole di Papa Francesco. E' in aumento il numero dei preti cattolici e dei devoti alla Madonna di Medjugorje che sono contrari all’immunizzazione.

Donatella Moretti, da Perugia al Cantagiro: le collaborazioni con Califano e Battiato e la laurea in lingue

Come tutti i giovedì saranno numerosi e autorevoli gli ospiti della puntata del programma condotto da Paolo De Debbio. In studio o in collegamento ci saranno Andrea Romano, Gianluigi Paragone, Matteo Ricci e Giovanni Donzelli. Al termine del programma di questa sera gli auguri per le festività, visto che Dritto e Rovescio tornerà in onda soltanto dopo la pausa natalizia, quindi giovedì 13 dicembre.

Il nuovo amore di Elettra: ecco chi le ha fatto perdere la testa. La foto del bacio e insieme nel lettone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.