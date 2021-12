Stasera in tv giovedì 16 dicembre su Rai 2 c'è 60 sul 2: lo show per il compleanno. Anticipazioni e ospiti

16 dicembre 2021 a

Stasera in tv, giovedì 16 dicembre, su Rai 2, a partire dalle ore 21.20, 60 sul 2, show per festeggiare il compleanno della seconda rete della televisione di Stato. Era il 4 novembre 1961 e una giovanissima Mina annunciava a tutti “i cittadini del monoscopio” la nascita del “secondo canale”. Sono passati 60 anni e Rai 2 dedica al compleanno un evento speciale. Un’occasione, spiega la Rai, per ripercorrere la storia del canale, attraverso il prezioso materiale delle Teche e le testimonianze di tanti protagonisti della storia della rete. Si scopriranno le radici di quelle che sono state sempre le caratteristiche principali di una emittente che ha sperimentato, lanciato nuovi generi e tenuto a battesimo e valorizzato tanti volti storici della televisione italiana.

Una carrellata di momenti, spesso scolpiti nella memoria collettiva del nostro paese, comunque brillanti e sorprendenti, che avranno come protagonisti volti televisivi di ieri ma anche dei nostri giorni. Alcuni di loro racconteranno in prima persona del loro legame speciale con la rete e degli aneddoti che più ricordano. A guidare questo racconto sterminato (e perciò sicuramente incompleto, ma sicuramente celebrativo) sarà proprio uno degli ultimi volti lanciati da Rai 2: Emanuela Fanelli.

Tra i programmi e i personaggi che verranno ricordati non mancheranno Renzo Arbore e Nino Frassica, che hanno fatto la storia con “Quelli Della Notte” e “Indietro Tutta”, Fabrizio Frizzi (Tandem - I Fatti Vostri), Fabio Fazio (Quelli Che Il Calcio), Simona Ventura (Quelli Che Il Calcio), Osvaldo Bevilacqua (Sereno Variabile), Gianni Minà (Blitz), Giovanni Minoli (Mixer), Corrado e Sabina Guzzanti (L'ottavo Nano - Pippo Chennedy Show), Lillo E Greg (Bla Bla Bla), Teo Teocoli (Quelli Che Il Calcio), Raffaella Carrà (Ricomincio Da Due), Enzo Tortora (Portobello), Giancarlo Magalli (I Fatti Vostri), Alberto Castagna (I Fatti Vostri), Sandra Milo (Mixer - Piccoli Fans), Gianfranco Funari (Aboccaperta), Valerio Lundini (Una pezza di Lundini), Viriginia Raffaele (Facciamo che io ero), Mika (Stasera casa Mika)… e tanti altri.

