Dik Dik, tra i fondatori Pietro Montalbetti: dal lavoro alla Edison al legame con Papa Montini

I Dik Dik hanno segnato la musica italiana degli anni Sessanta e Settanta, con brani davvero intramontabili. Gli storici componenti sono stati Pietro Montalbetti (Pietruccio), Giancarlo Sbriziolo (Lallo) ed Erminio Salvaderi (Pepe), quest'ultimo morto a fine 2020 a causa di alcune complicazioni dopo aver contratto il Covid.Singolare anche la scelta del nome del gruppo: prima Dreamers, poi Squali. Quindi, dopo un contratto discografico ottenuto con la Ricordi, hanno cambiato il nome in Dik Dik, da una antilope africana trovata per caso su un dizionario da Pietruccio Montalbetti.

Tra i brani più significativi L'Isola di Wight e Sognando la California, che ha riscosso un successo clamoroso (nella hit parade di Lelio Luttazzi la canzone è rimasta stabile per settimane al secondo posto, superata solo da Strangers in the Night di Frank Sinatra), consentendo ai componenti del gruppo di abbandonare i loro lavori precedenti e di dedicarsi a tempo pieno alla musica. Tra i fondatori c'è Pietro Montalbetti, noto anche come Pietruccio.

A caratterizzare la sua vita la passione per la natura, per tutto ciò che è selvaggio e per la libertà che lo ha condotto nelle zone più disparate. Dal Tibet e dal Nepal al deserto del Sahara ed all’India, fino all’Amazzonia e ad alcune delle zone più impervie dell’America del Sud e dell’Africa. Nato a Milano nel 1941, lui da bambino sognava di fare l’esploratore. Ed anche grazie alla musica ci è riuscito, rinunciando ad un posto di lavoro sicuro alla Edison pur non avendo il diploma ma forte di un apposito corso di preparazione. Lui si licenziò dopo pochi mesi per sbarcare il lunario con i mestieri più disparati.

Carpentiere, facchino, tutti lavori che hanno contribuito a plasmarne il carattere e la forza di volontà. Poi ecco la nascita dei Dik Dik tra le quattro mura della parrocchia. E grazie al futuro papa Montini, Paolo VI, ottennero per tramite di Cesare Montalbetti, fratello di Pietruccio, una lettera di raccomandazione per un provino con la Dischi Ricordi. I Dik Dik e Pietro Montalbetti sono tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di giovedì 16 dicembre.

