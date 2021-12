Elettra Lamborghini, il nuovo amore che le ha fatto perdere la testa. La foto del bacio e insieme nel letto

Marianna Castelli 16 dicembre 2021 a

a

a

Un nuovo grande amore per Elettra Lamborghini. Sono passate soltanto tre settimane dall'annuncio e dalla foto del bacio, ma tra Elettra e Lea sembra molto più di un colpo di fulmine. No, nessun tradimento nei confronti di Afrojack. Lea è l'ultima arrivata in casa di Elettra Lamborghini. La splendida cagnolina ha fatto il suo ingresso nella vita dell'artista alla fine del mese di novembre e ne è diventata non soltanto protagonista, ma vero e proprio punto di riferimento. Non a caso Elettra, tra uno spot e un brano musicale, non esita a postare un chiaro I love you.

La regina del twerking nutre un infinito amore per gli animali e non ne ha fatto mai mistero. Soprattutto quando ha provato forti dolori per aver perso il suo amatissimo cane Roy e la cavalla Lolita. Ora Elettra ha di nuovo perso la testa per un esserino a quattro zampe che aspettava da tempo e come al solito lo ha fatto entrare nella sua vita dalla porta principale. Dopo l'annuncio del suo arrivo, Lea è diventata una vera e propria star nei profili social dell'ereditiera, tutti seguitissimi (quello Instagram è arrivato alla soglia dei sette milioni di follower).

Le ultime settimane sono state davvero intense per Elettra Lamborghini. Non soltanto l'arrivo di Lea, ma l'inizio della collaborazione con Carpisa e il suo nuovo brano che come al solito sta letteralmente spopolando sui sociale e sulle emittenti radiofoniche. Ma indubbiamente per la Queen Twerking l'adozione di Lea è sicuramente la novità più significante.

Il suo amore per gli animali del resto è davvero smisurato. Quando perse Lolita pubblicò parole molto toccanti: "Tutti i ricordi più belli della mia adolescenza li ho con te… ho letteralmente perso la parte più importante della mia vita… mi sento così vuota… sei arrivata in un momento per me difficile 16 anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita… sei stata la mia cura la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te….ti amerò per sempre, mi manchi come l aria e non vedo l ora di rivederti un giorno… per sempre sarai Amore mio, riposa in pace principessa". Ora è arrivata Lea. Come ogni grande amore di certo non sostituirà quelli precedenti, ma riempirà il cuore e la vita della scatenata Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini versione Babbo Natale, regala il lato B | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.