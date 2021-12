Fedez, ecco cosa combina: ennesimo brindisi sui social. La storia diventa un drink

16 dicembre 2021 a

Fedez ci riprova, ma stavolta quando apre la bottiglia tutto va bene e per il verso giusto. E così brinda con un drink Aviva: il rapper - che sta spopolando con la serie The Ferragnez (prodotta e diffusa in 200 Paesi). Non è la prima volta che Fedez brinda con Aviva, stavolta drink: nuovo, uscito da poco sul mercato. E così il rapper milanese sceglie di brindare al successo e ovviamente poi posta le immagini sui suoi social.

Solo pochi giorni fa Aviva Wines ha festeggiato il buon andamento del mercato emiratino entrando nell’hospitality del Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi, si tratta di un vero e proprio colpaccio per la start up italiana - nata un anno e mezzo fa - guidata da Driss El Faria, Diego Granese e Fabrizio Vallongo.

Quella di Abu Dhabi è l’ennesima conquista di questa start up dopo il podio su Amazon (prima posizione best seller da un anno) per lo spumante glitter colorato amato dai vip. Ora diventa drink: cambia pelle e si prepara a dominare il mercato mentre strizza l’occhio ad eventi faraonici come la stessa Formula 1. Solo pochi giorni fa un altro colpo da novanta: Elettra Lamborghini nel suo ultimo videoclip - che diventa virale in poco tempo- utilizza Aviva drink. E le immagini corrono in Rete.

