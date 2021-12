Uomini e donne, per Matteo Ranieri e Martina baci di passione: matrimonio tra Angela Paone e il suo Antonio

16 dicembre 2021 a

Dopo la puntata turbolenta di mercoledì 15 dicembre con la scelta di Andrea Nicole Conte (prima tronista transgender della storia del programma) che ha provocato polemiche in studio anche con Maria De Filippi, torna l'appuntamento con Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45 su Canale5. Nella puntata di giovedì 16 dicembre al centro dello studio ci sarà Matteo Ranieri. Il percorso del tronista è iniziato da poche settimane, ma la sua avventura ha già spiccato il volo. Tra le corteggiatrici, Matteo è stato immediatamente attratto da Martina Viali la quale, ai microfoni del magazine ufficiale del dating show, ha ammesso che l’attrazione fisica è reciproca.

Lo stesso Matteo (anche per dimenticare la brutta esperienza con Sophie Codegoni) si sta lasciando andare e, nella puntata in onda appunto giovedì 16, ci sarà la prima svolta per il suo percorso. Secondo le anticipazioni del profilo Twitter EdoSenzaEmoji, Ranieri, al centro dello studio, rivivrà le esterne fatte con Federica e Martina e con quest’ultima scatterà il bacio appassionato.

Spazio inoltre per una coppia nata nel parterre del trono over. Dopo essersi conosciuti e innamorati, Angela Paone e Antonio Stellacci che hanno lasciato la trasmissione poche settimane fa, sono tornati per annunciare il matrimonio. Il sogno della coppia, infatti, è quello di avere un figlio. La coppia si sposerà venerdì 17 dicembre. Per il trono classico, infine, spazio a Roberta Ilaria Giusti che, a breve, sceglierà se lasciare la trasmissione con Luca o con Samuele. Per i due corteggiatori l'attesa dovrebbe terminare proprio nella puntata di venerdì 17 dicembre. Intanto appuntamento con Uomini e donne è giovedì 16 dicembre, sempre su Canale5 dalle 14,45.

