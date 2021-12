Belen Rodriguez, nuovo amore? Mano nella mano con Michele Morrone. Chi è l'attore

15 dicembre 2021 a

Nuovo amore per Belen Rodriguez? Chissà. Di sicuro c'è che i paparazzi l'hanno immortalata mano nella mano, in un locale milanese, con l'attore Michele Morrone. Il video è stato postato sull’account social Whoopse e, al momento, i diretti interessati non hanno commentato le immagini che li ritraggono insieme in un atteggiamento piuttosto confidenziale che cancella le frizioni passate intercorse tra i due.

A maggio scorso, infatti, l’attore non aveva avuto parole di grande stima nei confronti di Belen. A chi gli aveva chiesto se mai si sarebbe fidanzato con lei, la risposta data era stata lapidaria: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un cu*o. Però chi lo sa…”. La reazione di Belen era stata la repentina rimozione da Instagram dell’attore che adesso, alla luce delle recentissime immagini, pare proprio aver cambiato idea. A cena nel locale milanese El Porteño Prohibido, dove si mangiano specialità argentine e si balla il tango, Belen Rodriguez appare sorridente e sensuale, fasciata in un abito corto effetto seconda pelle, i capelli castani sciolti sulle spalle. Contestualmente è certo che Belen e Antonino Spinalbese non si mostrano insieme sui social da mesi.

Ma chi è Michele Morrone? Milanese, 31 anni compiuti a ottobre, oltre che attore è anche un modello e recentemente ha ottenuto un riconoscimento internazionale dopo aver interpretato il ruolo di Massimo Torricelli nel film erotico del 2020 365 giorni. L'attore si è sposato nel 2014 con Rouba Saadeh, una stilista libanese, da cui ha avuto due figli, e da cui ha divorziato nel 2018 dopo essere stati insieme per quasi otto anni.

