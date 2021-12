Elisa, dal matrimonio con il chitarrista Andrea Rigonat i due figli Emma Cecile e Sebastian

15 dicembre 2021 a

Elisa Toffoli, meglio conosciuta come Elisa, è una delle cantanti più amate dal pubblico. Cantautrice, ma anche produttrice discografica. La famiglia è stata sicuramente fonte di ispirazione per l’artista, che ha raccontato di aver avuto un’infanzia difficile, segnata da un complicato rapporto col padre. La cantante, nei suoi brani, ha spesso raccontato come questo grande dolore le abbia provocato delle ferite che solo la nascita dei suoi figli ha, in parte, guarito. “Da piccola non mi sentivo credibile come donna, proprio perché mi è mancata la figura paterna", aveva confermato in una vecchia intervista a Grazia.

Per quanto riguarda la vita privata, Elisa è sposata con il suo chitarrista Andrea Rigonat. La coppia dopo diversi anni insieme e la nascita di due bambini ha deciso di sposarsi con una cerimonia celebrata nel settembre 2015 a Grado. Elisa Toffoli per il matrimonio non ha voluto rinunciare alla sua anima rock ed è arrivata in chiesa in sella ad una moto, accompagnata dai figli. Il suo abito, invece, era romantico: bianco e in pizzo. Per l’occasione hanno festeggiato con loro tanti ospiti importanti, come Ligabue, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Stash.

Elisa e il marito hanno aspettato 7 anni prima di sposarsi: “Avrei avuto paura a sposarmi subito, senza conoscere abbastanza profondamente l’altro. E' stato un giorno magico, talmente bello che era quasi surreale”, ha raccontato tempo fa a Vanity Fair. Elisa Toffoli e Andrea Rigonat hanno due figli: Emma Cecile (22 ottobre 2009) e Sebastian (20 maggio 2013). Alla piccola ha dedicato uno dei brani più emozionanti del suo repertorio: A modo tuo, canzone scritta da Luciano Ligabue e accompagnata da un videoclip in cui è protagonista proprio la primogenita. Elisa è tra i concorrenti di Sanremo 2022 e sarà ospite in collegamento da casa (ha contratto il Covid) nella finale di Sanremo Giovani di mercoledì 15 dicembre.

